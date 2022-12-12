GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray Samet Akaydın için son kez masada!

Victor Nelsson'un olası transferi ile stoper bölgesinde oluşacak olan boşluğu kapatmak isteyen Galatasaray, harekata başlama kararı aldı. Mathias Ross'un da sakatlanmasıyla arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Samet Akaydın'ı kadroya katmak istiyor. Dursun Özbek ile Murat Sancak'ın da görüşmesi ile beraber kızışan transferde Cimbom son hamlesini yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 06:40