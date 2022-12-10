Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de top oynayan, daha sonra Türkiye'de Antalyaspor, Çaykur Rize ve Göztepe kulüplerinde teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, kamp çalışmaları yapan kulüpleri takip etmek için Antalya'ya geldi.
Stjepan Tomas şampiyonluk favorisini açıkladı! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Stjepan Tomas, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. İşte Tomas'ın özel açıklamaları...
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de top oynayan, daha sonra Türkiye'de Antalyaspor, Çaykur Rize ve Göztepe kulüplerinde teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas, kamp çalışmaları yapan kulüpleri takip etmek için Antalya'ya geldi.
Burada kamp yapan çok takım var. Özellikle Napoli ve Crystal Palace'ın antrenmanları ve maçları benim için önemli.
Bütün Avrupa takımlarının kamplarını boş olduğum için takip ediyorum. Hazırlık maçlarını izliyorum.