Emre Kılınç, Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.
Galatasaray'da Halil Akbunar ile anlaşma tamam! Emre Kılınç...
Galatasaray uzun bir süredir gündemde olan Halil Akbunar konusunda mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılarda Westerlo ile pazarlıkların sonuna gelirken sürpriz bir ismin ise bonservisiyle Süper Lig ekibine verileceği öğrenildi. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Emre Kılınç, Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.
Yeni takımında gösterdiği performans ile kısa sürede ilk 11'in en has isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu performansıyla tam not aldı.
Ankara ekibinde kiralık olan Emre Kılınç için Ankaragücü yönetiminin harekete geçeceği ileri sürüldü.