EMRE KILINÇ KISA SÜREDE KENDİNİ SEVDİRDİ

Ankaragücü forması ile 9 maça çıkan Emre Kılınç, 1 gol 2 asistlik katkısı ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ömer Erdoğan tarafından ilk 11'in değişmez ismi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da son dönemde oldukça gözden düşmüştü.