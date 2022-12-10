Savunmanın solunda yaşadığı sorunu çözmek için kolları sıvayan G.Saray'da, Roma'nın Uruguaylı oyuncusu Matias Vina bir kez daha gündeme gelmişti.
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom aradığı ismi Roma'da buldu! Kanayan yarayı durduracak
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da başladı. Sol bek pozisyonunda Patrick Van Aanholt'tan istediği performansı alamayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız bir isim getirmeyi planlıyor. Cimbom'un trasnferdeki gözdesi Roma'da forma giyen Uruguaylı Matias Vina olacak. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri
İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşme olumlu geçti.
Fotomaç'ın haberine göre sezon başında G.Saray'ın kapısından dönen ve Mourinho'nun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı başarılı futbolcunun transferini Teknik Direktör Okan Buruk'un da ısrarla istediği öğrenildi.