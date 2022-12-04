GALATASARAY HABERLERİ - Haris Seferovic'in yerine Sambacı geliyor!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla göz dolduran Galatasaray, devre arasında da harekata devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı yatırımların meyvelerini almak isterken, Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'ten istediği performansı bir türlü alamadı. Cimbom, İsviçreli golcünün yerine takviye yapmak için çalışmalara başladı. Aslan aradığı golcüyü ise Premier Lig'de buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 06:40