Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Haris Seferovic'in yerine Sambacı geliyor!
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla göz dolduran Galatasaray, devre arasında da harekata devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı yatırımların meyvelerini almak isterken, Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'ten istediği performansı bir türlü alamadı. Cimbom, İsviçreli golcünün yerine takviye yapmak için çalışmalara başladı. Aslan aradığı golcüyü ise Premier Lig'de buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar gözünü Premier Lig'de oynayan Brezilyalı oyuncuya dikti.
HAREKETE GEÇTİLER
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fulham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u transfer etmek için düğmeye bastı.