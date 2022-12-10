Dünya Kupası arasında iki Süper Lig ekibi Galatasaray ile Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası arasında iki Süper Lig ekibi Galatasaray ile Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kamp gayet güzel geçiyor. Güzel bir otelde kalıyoruz, çok iyi ağırlanıyoruz. Oyuncuların morali çok iyi. Zemin, sahalar çok iyi. Takımı havası da çok iyi."

"Transfer konusunda önümüzde çok uzun bir zaman var. Elimizdeki kadronun performans değerlendirmeleri yapılıyor. Buna bağlı olarak yönetime bir rapor verilecek. Bir ihtiyaç varsa elbet transfer yapılacak."