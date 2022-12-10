Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk açıkladı! İşte sakatlıklarda son durum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Buruk, sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın son durumuylarıyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'ın gollerini 49 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir kaydetti.