Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'a konuştu! "Transfer çalışmalarımız..."
Dünya Kupası arasında iki Süper Lig ekibi Galatasaray ile Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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