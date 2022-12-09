Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Transferde kritik tarih

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, geçen sezon kiraladığı Inaki Pena için devreye girdi. Pena transferindeki kritik tarih de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 10:53