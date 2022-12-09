Galatasaray, Antalya'da kamp hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Transferde kritik tarih
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, geçen sezon kiraladığı Inaki Pena için devreye girdi. Pena transferindeki kritik tarih de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Cimbom'da bir yandan da gözler transferde.