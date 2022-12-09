GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan 9 isme yakın takip!

Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'ya gitti. Kamp çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi. Başarılı hoca, Antalya'daki kampta Galatasaray'ın geleceğini inşa edecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 10:16