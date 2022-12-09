Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Galatasaray La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasına katıldı.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan 9 isme yakın takip!
Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'ya gitti. Kamp çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi. Başarılı hoca, Antalya'daki kampta Galatasaray'ın geleceğini inşa edecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar ilk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.
İkinci maçta Villarreal karşısına çıkan Galatasaray'da Okan Buruk genç isimlere şans verdi. Gollü geçen karşılaşmada Galatasaray rakibine 4-3 kaybetti.