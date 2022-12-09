Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Antalya kampına başladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom stoperi Premier Lig'den buldu! Kiralama teklifi...
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip Mathias Ross'un sakatlığı sonrasında stoper arayışına girdi. Cimbom yeni savunmacısını İngiltere Premier Lig'den buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı 16 Aralık'ta son bulacak.
Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.