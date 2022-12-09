Diariogol'de yayınlanan Carla Braojos imzalı flaş haberde şöyle denildi:
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan G.Saray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo iddiası!
Ara transfer dönemine sayılı günler kalan Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi Cristiano Ronaldo. Manchester United ile yollarını ayıran Portekizli süper yıldız şu anda boşta. Öte yandan İspanyol basınından gündemi sarsacak bomba gibi bir iddia geldi. İşte detaylar...
"Galatasaray, yaz başında Cristiano Ronaldo'yu istedi ancak Manchester United izin vermedi.
Şimdi ise Galatasaray'ın önünde altın bir fırsat var. Ocak ayında Ronaldo için Galatasaray kapısı açılabilir.