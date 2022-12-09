GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İspanya'dan G.Saray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo iddiası!

Ara transfer dönemine sayılı günler kalan Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi Cristiano Ronaldo. Manchester United ile yollarını ayıran Portekizli süper yıldız şu anda boşta. Öte yandan İspanyol basınından gündemi sarsacak bomba gibi bir iddia geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 06:40