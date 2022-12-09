GALATASARAY HABERLERİ | Hollanda ekibinden flaş teklif! Midtsjö'nün parası yerine Yusuf Demir...

Galatasaray'da sezon başında yüksek bir meblağ ile transfer olan Yusuf Demir, karşılığını veremedi. Sadece 40 dakika süre bulabilen genç oyuncu için flaş bir teklif geldi. AZ Alkmaar, Galatasaray'a Yusuf'un kiralama karşılığında Midtsjö'nün ödemesinden vazgeçeceğini iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 06:40