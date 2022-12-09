Beklentilerin altında kalan Yusuf Demir için Galatasaray'a ilginç bir takas önerisi geldi.
GALATASARAY HABERLERİ | Hollanda ekibinden flaş teklif! Midtsjö'nün parası yerine Yusuf Demir...
Galatasaray'da sezon başında yüksek bir meblağ ile transfer olan Yusuf Demir, karşılığını veremedi. Sadece 40 dakika süre bulabilen genç oyuncu için flaş bir teklif geldi. AZ Alkmaar, Galatasaray'a Yusuf'un kiralama karşılığında Midtsjö'nün ödemesinden vazgeçeceğini iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı- kırmızılı ekip, sezon başında Midtsjö'yü 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer etti.
Norveçli oyuncu hayal kırıklığı yaratsa da Cimbom, oyuncunun 1 milyon euro'luk bonservisinin ikinci taksidini ocak ayında ödemek zorunda...