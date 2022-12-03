Dünya Kupası arası verilmesi nedeniyle sarı kırmızılar çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını açıkladı! Yıldız golcü geliyor!
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Fransız golcü için harekete geçti. Fransız basınına göre, 26 yaşındaki Moussa Dembele, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
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