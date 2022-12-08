Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! Sözleşme...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini geçen sezon yenilemişti. Cimbom, milli oyuncunun kontratında yeniden değişikliğe gitme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray henüz 1 yıl önce yeni sözleşme imzaladığı Kerem Aktürkoğlu ile yeniden masaya oturmuştu.