Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi.
3 büyüklerden transfer yarışı! Milli yıldız için devreye girdiler
Süper Lig'in 3 devi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre 3 büyükler, milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte İngiliz basınına yansıyan transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
İngiliz basını, yaşanan bu transfer gelişmesini duyurdu.
İngiltere'de yayın yapan caughtoffside.com'da yer alan habere göre 3 büyükler, Leicester City'de bu sezon sadece 2 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamak istiyor.