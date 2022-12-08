- Ayrılık sonrası nasıl bir yol çizdin?

"Sezona Galatasaray'da başlamıştım. Hazırlık sürecinde bile ayrılık adına bazı görüşmeler oldu. O sırada çok seçeneğim vardı. Karagümrük de bunlardan biriydi. Elbette güzel hikâyesi olan bir kulüp. Başında Pirlo gibi bir teknik adam olması, İstanbul'da olması benim için önemli faktörlerdi. Doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. 7 gol attım ama daha fazlasını atabilirdim. Çünkü ilk yarıda 20 gol attığım sezonlar da oldu geçmişte. Daha fazlasını da atabilirdim, buna inanıyorum. Ancak yeni toplanan bir takımız. Bu yüzden uyum sürecimiz biraz uzadı. Yine de iyi bir durumdayız."