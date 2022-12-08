Süper Lig'de ilk kez Kasımpaşa'da forma giyen ve gösterdiği müthiş performans ile Galatasaray 'a 15 milyon euroya yakın bir bonservis ile transfer olan Diagne, sarı kırmızılılarda istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Yıldız golcü Galatasaray'dan Club Brugge'ye kiralık gitti ancak orada da istenileni veremedi.
Diagne'den flaş Galatasaray açıklaması! Icardi'ye olay sözler
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Karagümrük'ün yolunu tutan Mbaye Diagne, önemli açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet, Galatasaray'da forma giyen Icardi hakkında da olay bir açıklamaya imza attı. İşte o röportajdan öne çıkanlar...
Sarı kırmızı ekipte gözden çıkarılan Mbaye Diagne, sezon başında yine Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e imza attı.
31 yaşındaki golcü Fanatik'e çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o röportajdan öne çıkanlar…