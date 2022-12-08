GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'ya büyük şok! İşte alacağı ceza

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a bir şok da FIFA'dan geldi. Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu 4 isme Gana maçında yaşananlardan dolayı disiplin soruşturması açıldı. 36 yaşındaki deneyimli kaleciyi hakemi ittirmesi sebebiyle büyük bir ceza bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 09:41