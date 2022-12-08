Galatasaray, Süper Lig'de 2-1'lik Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetleriyle şampiyonluk havasına girdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom hazırlıksız yakalandı! İşte 3 maddede sancılı süreç
Süper Lig'de son oynadığı 2 maçta Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı elde ettiği galibiyetlerle büüyk moral depolayan Galatasaray'a Dünya Kupası arası yaramadı. Şampiyonluk havasına giren sarı-kırmızılı ekibi durduran 3 kritik madde ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom'un hızını Dünya Kupası arası kesmişti.
Bu ara, sarı-kırmızılı takıma hiç yaramadı.