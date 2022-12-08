Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Özbek, gerçekleşen görüşmede sarı kırmızılıların gündemine dair de açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in o sözleri...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! "Cristiano Ronaldo Florya'ya geliyor"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, kamuoyunda tartışılan Cristiano Ronaldo konusuna açıklık getirdi. Sarı kırmızılıların başkanı, "Ronaldo Florya'ya geliyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Yurt dışında Türkiye'nin başkenti neresidir anketine %36 Ankara, %26 İstanbul, %19 Galatasaray deniliyor. Galatasaray böyle bir marka"
"Dünyada bir eğitim kurumundan çıkan bir kulüp yok"