Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı ciddi mi?

Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle korkuttu. Arjantinli forvetin son duurmu ise merak edilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda daha önce Sergio Oliveira sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. işte Icardi'nin son durumu...| GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 09:48