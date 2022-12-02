Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.
Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı ciddi mi?
Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle korkuttu. Arjantinli forvetin son duurmu ise merak edilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda daha önce Sergio Oliveira sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. işte Icardi'nin son durumu...| GS SPOR HABERLERİ
Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.
İDMANDA SAKATLANMIŞTI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin daha önce antrenmanı yarıda bıraktığı açıklanmıştı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullanılmıştı.