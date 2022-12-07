Galatasaray'da Dünya Kupası arasında transfer çalışmaları sürüyor.
Transferi böyle duyurdular! Deniz Undav ve Galatasaray...
Icardi'nin sakatlığı, Seferovic ve Gomis'in takımdaki geleceğinin belirsizliği nedeniyle Galatasaray, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı. 26 yaşındaki golcünün transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Alman basını, Deniz Undav'ı transfer etmek için birçok kulübün yarışa girdiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
8+3 yabancı kuralı nedeniyle sıkıntı yaşayan Cimbom, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı.