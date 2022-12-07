Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin'in yeni durağı merak ediliyor.
Caner Erkin İstanbul devine imza atıyor! Transferde anlaşma sağlandı
Transfer haberi: Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Caner Erkin'de sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli sol bekin İstanbul deviyle prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Tecrübeli oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmeye hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda kendisiyle ilgilenen kulübün yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştiren Caner Erkin'in prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.