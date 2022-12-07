Caner Erkin'in Fatih Karagümrük'ten ayrılığı sonrası ismi eski takımlarından Beşiktaş ile anılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda" ifadelerini kullandı.