Bu sezon mutlak şampiyonulk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Dünya Kupası'nda tarih yazıyordu! Fenerbahçe ve Galatasaray peşine düştü
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayı için kadrosunu güçlendirmek isteyen iki kulüp transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Dünya Kupası'na damga vuran yıldız için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
İki ezeli rakip, ocak ayında kadrosunu güçlendirme hedefinde.
Transfer dönemini büyük fırsat olarak gören devler, ön görüşmelerine devam ediyor.