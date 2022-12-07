Dünya Kupası'nda tarih yazıyordu! Fenerbahçe ve Galatasaray peşine düştü

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayı için kadrosunu güçlendirmek isteyen iki kulüp transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Dünya Kupası'na damga vuran yıldız için harekete geçti. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 11:02