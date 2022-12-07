Necdet Ergezen, menajerliğini yürüttüğü Ahmetcan Kaplan, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Burak Yılmaz hakkında Lig Radyo'ya önemli açıklamalar yaptı.
Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Galatasaray transfer haberi: Ahmetcan Kaplan, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Burak Yılmaz gibi önemli isimlerin menajerliğini yürüten Necdet Ergezen, oyuncularının gelecek kararlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ergezen, adı Galatasaray'la anılan Rıdvan Yılmaz hakkında net ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
İşte o röportajdan öne çıkanlar...
"Yunus Akgün'ün sözleşme uzatma süreci için "Galatasaray'ın herhalde son 5 yılda falan sözleşme uzatma konusunda bu kadar speküle edilen başka futbolcusu yok diye düşünüyorum.