Güney Amerika ekibinin hocası Alonso, selefi Tabarez'in Milli Takım'daki izlerini silmek için Muslera'yı Dünya Kupası'nda ilk iki maçta oynatmadı.
Galatasaray'dan Muslera tepkisi! Operasyon sonucu...
Galatasaray'dan Muslera tepkisi! Sarı-kırmızılılar, Uruguay Milli Takımı'nda forma şansı bulamayan tecrübeli file bekçisi için hocasına sitem etti. Bu durumun arkasında ise ilginç bir detay dikkat çekti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Güney Amerika ekibinin hocası Alonso, selefi Tabarez'in Milli Takım'daki izlerini silmek için Muslera'yı Dünya Kupası'nda ilk iki maçta oynatmadı.
Bu durum G.Saray'da tepki ile karşılandı. Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen ise bu konuyu çarpıcı bir şekilde değerlendirdi.
İŞTE TÜZEMEN'İN SÖZLERİ:
Uruguay'da teknik direktör Oscar Tabarez'in yerine getirilen Diego Alonso, selefinin izlerini silip, kendi bir takım kurmak istiyor.