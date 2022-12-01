Galatasaray'dan Muslera tepkisi! Operasyon sonucu...

Galatasaray'dan Muslera tepkisi! Sarı-kırmızılılar, Uruguay Milli Takımı'nda forma şansı bulamayan tecrübeli file bekçisi için hocasına sitem etti. Bu durumun arkasında ise ilginç bir detay dikkat çekti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 06:40