Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
TRANSFER HABER: Galatasaray'ın gözü Barcelona'nın yıldızında!
Galatasaray'da gözler sol bek hamlesine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Barcelona'da istediği süreyi bulamayan yıldız isim için harekete geçildi. İşte o isim ve detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon sol bek bölgesinde istikrarı yakalayamayan Cimbom, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı- kırmızılı kulübün son olarak La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Marcos Alonso'yu gündemine aldığı öğrenildi.