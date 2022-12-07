İsviçreli forvet Haris Seferovic, Portekiz'e elendikleri maçın ardından transfer iddialarıyla ilgili konuştu.
Haris Seferovic'ten transfer açıklaması! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İsviçreli golcü, sarı kırmızılılardan ayrılıp tekrardan Benfica'ya döneceği haberleriyle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Seferovic yaptığı açıklamada, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok"
"5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum"