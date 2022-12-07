2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Jorge Jesus'un listesindeydi Aslan harekete geçti
2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Stoper hattına bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da listesinde olan genç yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Burkina Faso'lu stoper Adamo Nagalo için Galatasaray da devreye girdi.