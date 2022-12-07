GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dev transfer savaşı! Jorge Jesus'un listesindeydi Aslan harekete geçti

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Stoper hattına bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da listesinde olan genç yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 06:40