Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Sacha Boey, Avrupa takımlarının da takibine girmeyi başardı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Devler peşinde! İşte Aslan'ın Sacha Boey kararı...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken genç oyuncu Sacha Boey cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde performansını oldukça fazla yükselten yıldız oyuncu için dev kulüpler harekete geçti. Öte yandan Galatasaray ise Boey kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Sacha Boey, Avrupa takımlarının da takibine girmeyi başardı.
Kamerun asıllı, Fransız futbolcuya, 3 kulüp birden talip olduğu bildirildi.
Footmercato'da yer alan habere göre; genç oyuncuyu Almanya'dan Frankfurt ile Wolfsburg, İngiltere'den ise Crystal Palace istiyor.