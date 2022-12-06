Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar İspanyol ekibine 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar İspanyol ekibine 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Coquelin, 27. dakikada Mojica, 32. dakikada Chukwueze ve 44. dakikada Pascual kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise 42'de Bafetimbi Gomis, 58'de Abdülkerim Bardakcı ve 90+4'te Baran Demiroğlu'dan geldi.

HAZIRLIK MAÇLARI KÖTÜ GEÇİYOR!

Galatasaray, Villarreal maçı öncesi bir başka La Liga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelmişti. Sarı kırmızılılar İspanyol ekibine 1-0 mağlup oldu.