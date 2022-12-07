Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Dembele'de geri adım attı! Bonservisi...
Galatasaray'ın santrfor konusundaki girişimleri şimdilik rafa kalktı. Sarı-kırmızılılar Lyon forması giyen Moussa Dembele için görüşmeleri sezon sonuna bıraktı. İşte transferin nedenleri... | GS SPOR HABERLERİ
Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.
Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor.