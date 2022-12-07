Galatasaray'da Cristiano Ronaldo heyecanı yeniden alevlendi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da Ronaldo harekatı! Erden Timur...
Dünya Kupası'ndaki tek kulüpsüz oyuncu olan ve Dünya'nın birçok takımının peşinde olduğu Cristiano Ronaldo için sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı. Galatasaray'ın transfer sihirbazı Erden Timur ise bu noktada yeniden devreye girdi. İşte Ronaldo transferine daşr son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
CEO Erden Timur, önceki gün Icardi'nin bonservis görüşmesi için Fransa'ya gitmişti.
Fotomaç'ın haberine göre burada Timur'un, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le de bir araya geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.