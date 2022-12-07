'ÇOK PARA VEREMEYİZ AMA...'

Erden Timur, Mendes'le yaptığı son görüşmede ise "Biz Körfez ülkeleri gibi Ronaldo'ya olağanüstü paralar veremeyiz. Ama G.Saray, Ronaldo'nun futbol heyecanını dünyada en üst düzeyde yaşayacağı birkaç kulüpten biri" dedi.