TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Patrick van Aanholt krizi!

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok futbolcuyla temaslarını sürdürüyor. Cimbom'da, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da, kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'tan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 09:21