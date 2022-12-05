GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens gerçeği ortaya çıktı! "Söylenenler yalan"

Sezon başında İtalya Ligi takımlarından Napoli'den ayrılan ve Galatasaray ile anlaşan Dries Mertens ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Yaz transfer döneminde Mertens ve Napoli arasında yaşananlara İtalyan medyası açıklık getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 15:04