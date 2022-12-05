Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ile ilgili İtalya'dan dikkati çeken bir yorum geldi.
GALATASARAY HABERİ: Dries Mertens gerçeği ortaya çıktı! "Söylenenler yalan"
Sezon başında İtalya Ligi takımlarından Napoli'den ayrılan ve Galatasaray ile anlaşan Dries Mertens ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Yaz transfer döneminde Mertens ve Napoli arasında yaşananlara İtalyan medyası açıklık getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çizme'de hukuk profesörlüğü yapan ve Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Guido Clemente di San Luca, Mertens konusunda çok fazla yalan söylendiğini dile getirdi.
Campania Sport'a konuşan Luca, Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.