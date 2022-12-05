İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ve transferde Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu Eden Hazard ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
TRANSFER HABERİ: Eden Hazard kararı verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın geleceği netleşmeye başladı. Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Belçikalı futbolcu hakkında karar verildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
REAL'İN KARARI
Takvim'in İspanyol basınından derlediği haberde, Madrid yetkilileri 31 yaşındaki futbolcunun artık eski günlerindeki gibi başarılı performansına erişebileceğine inanmıyor.
6 MAÇTA OYNAYABİLDİ
İngiliz ekibi Chelsea'den transfer edilen ancak; Madrid'de beklentilerin altında kalan futbolcu bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilmişti.