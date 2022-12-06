Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.
Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor mu? Transfer...
Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla Avrupa takımlarını peşine takan Victor Nelsson, Dünya Kupası'nda Danimarka'nın elenmesinin ardından tatil için İspanya'yı tercih etti. Nelsson'un bu seçimi ise kafaları karıştırdı. İşte son gelişmeler... | GS SPOR HABERLERİ
2 kulvarda yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da hedef kadroyu genişletmek.
Okan Buruk, transfer için yönetime raporunu sunarken kadrodaki isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.