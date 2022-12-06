Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.
Galatasaray'da Torreira kararı! Ayrılmak istediğini söylerse...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Uruguaylı yıldızın menajeri de yaptığı açıklamayla ayrılık sinyali verirken, teknik direktör Okan Buruk'un, deneyimli futbolcuyla bir araya geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.