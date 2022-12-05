Galatasaray'da Mauro Icardi ve Sergio Oliveria ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a çifte müjde! Icardi ve Oliveira...
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi ve Sergio Oliveira'nın yaşadığı sakatlıklar moralleri bozmuştu. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen iki yıldızdan sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların iki yıldızı, Dünya Kupası arasında antrenmanda sakatlanmıştı.
Icardi ve Oliveira'nın sakatlıkları sonrası iki futbolcunun da sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.