Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut önemli açıklamalarda bulundu. Palut eski oyuncusu Abdülkerim Bardakçı hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Konyaspor, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut, kamp yaptıkları Antalya'da Galatasaray'daki eski öğrencisi Abdülkerim Bardakçı hakkında konuştu.

"MARCAO'NUN YERİNE GİTTİ"

Sabah.com.tr'ye konuşan Palut, "Galatasaray'a gönderdiğimiz Abdülkerim Bardakcı'yı dikkatle izliyorum. Marcao'nun yerine gitti. Yapılan kıyaslamanın önüne geçmek mümkün değil. Ama gitgide ayakları yere sağlam basmaya başladı. Daha da iyi olacaktır." dedi.

"F.BAHÇE'Yİ YENEREK..."

Palut sözlerine, "Fenerbahçe'yi yenerken planımızı iyi uyguladık. Rakibimizin en iyi yaptığı şey olan önde baskıyı ve coşkulu oyunu pasla kırabildik. Dakika dakika onları bu baskıdan vazgeçirip üstünlüğü yakaladık ve kazandık." şeklinde devam etti.

"KUNTZ'UN DOĞAL YARDIMCILARIYIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında da konuşan İlhan Palut, "A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz inandığını uyguluyor. Ben olsam farklı şeyler yapar mıydım, yapardım. Ancak Kuntz da Konya'da olsa farklı şeyler yapardı. Milli Takım bir yeniden yapılanmadan geçiyor. Bu jenerasyona güvenmeliyiz. Biz Stefan Kuntz'un doğal yardımcılarıyız." açıklamalarında bulundu.