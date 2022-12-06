Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Yunus Akgün ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma vardı. İşte son detaylar...

Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Yunus Akgün ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma vardı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



