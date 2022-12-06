Lyon'dan Galatasaray'a bomba transfer! Herkes Dembele'yi beklerken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarına devam eden Galatasaray, Olympique Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılı yönetimin, Dembele dışında Fransız ekibinde forma giyen bir başka yıldızı daha takıma kazandırmak istediği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 14:38