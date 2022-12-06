Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Lyon'dan Galatasaray'a bomba transfer! Herkes Dembele'yi beklerken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarına devam eden Galatasaray, Olympique Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılı yönetimin, Dembele dışında Fransız ekibinde forma giyen bir başka yıldızı daha takıma kazandırmak istediği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Ocak ayında Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü Fransa'da buldu.
Cimbom, Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da forma giyen golcü futbolcu Moussa Dembele transferini bitirmeye hazırlanıyor.