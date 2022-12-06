Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Villarreal hazırlık maçları için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, iki İspanyol ekibiyle maç yaptı. Galatasaray, da Nef Stadyumu'nda Villarreal'i ağırlayacak. Galatasaray - Villarreal maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Villarreal maçı 6 Aralık Salı günü 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU!
Sarı kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Portekizli yıldız Sergio Oliveira sakatlandı. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları Villarreal maçlarında oynayamayacak.