Kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar'da işlem tamam! İmzalar atılıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer dönemi için arayışlarına devam eden Galatasaray, ilk transferini bitirmeye yakın... Sarı-kırmızılıların sezon başında Göztepe'den ayrılarak Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Adı birçok isimle anılan Cimbom'un gündemine gelen son isimse Halil Akbunar oldu.