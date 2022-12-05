11 yıl önce mali kongrede kendisine yöneltilen "Ya seçime gidersin, ya da ibra etmeyiz" tehdidindeki süreci anlatan Polat, "11 yıl boyunca stada gitmedim. Dursun Özbek kongrede kulübün özellikle mali sıkıntılarını aşması için küskünlüklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. O dönemki ibrasızlık yargıtay genel kurulunda da reddedilmişti. Kanuna aykırı bir hareketti. Dursun Özbek de bunu ortadan kaldıralım diyerek oylamaya sundu. Tek bir kişi bile genel kurulda itiraz etmedi ve oy birliği ile nezaketsizliği ortadan kaldırdı. Dursun Özbek de 'Artık bu durum ortadan kaldırıldı senin de maçlara gelmen gerek' dedi. Bir sonraki maçı da beraber izledik. Dursun Özbek'in çağrısının birlik beraberliği sağlamak adına etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece camianın değil taraftarın da birlik olması lazım. Taraftarlar takımı çok güzel destekliyor, stadı dolduruyorlar. Stadın bu şekilde dolu olması hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak kulübe katkı veriyor. Loca almak istedim bulamadım, bundan memnun oldum. Galatasaray'ın seyircisi Galatasaray'ın ruhudur. Ruh olmadan beden hareket etmiyor" sözlerini sarfetti.



