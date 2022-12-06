Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, 1-0'lık Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından bir başka İspanyol takımı olan Villarreal'i yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray - Villarreal maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Kazımcan, van Aanholt, Berkan, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper, Gomis.
Villarreal: Reina, Femenia, Cuenca, Mandi, Mojica, Coquelin, Morlanes, Trigueros, Chukwueze, Rodriguez, Pascual.