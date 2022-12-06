Galatasaray - Villarreal maçı canlı anlatım (Galatasaray - Villarreal maçı canlı izle)

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, 1-0'lık Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından bir başka İspanyol takımı olan Villarreal'i yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray - Villarreal maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 19:54