Galatasaray'da Dünya Kupası arasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY HABERİ: Fransız basını duyurdu! Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme…
Galatasaray, 8+3 yabancı kuralı nedeniyle yaz transfer döneminde Marsilya formasını giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i gündemine almıştı. Fransız basını, 25 yaşındaki hücum oyuncusuyla yaşanan transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı ekipte bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
Cengiz Ünder'in adı Galatasaray'la yaz transfer döneminden beri anılıyordu.