Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray Mohamed Magdy Afsha için devrede
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray, gözünü ocak ayına çevirdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen iki kulüp, flaş bir ismin transferinde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, Mısırlı futbolcu Mohamed Magdy Afsha için devrede oldukları ifade edildi. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Her iki takım da ocak ayı için çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen iki kulüp, flaş bir transferde karşı karşıya geldi.