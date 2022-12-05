Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray Mohamed Magdy Afsha için devrede

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray Mohamed Magdy Afsha için devrede

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray, gözünü ocak ayına çevirdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen iki kulüp, flaş bir ismin transferinde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, Mısırlı futbolcu Mohamed Magdy Afsha için devrede oldukları ifade edildi. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)