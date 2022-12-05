TRANSFER HABERİ: Galatasaray’da Inaki Pena operasyonu! Fernando Muslera...

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Inaki Pena'yı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak istediği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 12:07