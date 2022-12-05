Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray’da Inaki Pena operasyonu! Fernando Muslera...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Inaki Pena'yı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak istediği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar şimdiden gelecek sezon için hamlelerine başladı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiraladığı Inaki Pena için devreye girdiği ifade edildi.