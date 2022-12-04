Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.
Serkan Korkmaz Galatasaray-Rayo Vallecano maçını değerlendirdi!
Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da maçı yorumlarken flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Konuk ekip 34. dakikada Andres Martin'in ceza sahası dışından golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Daha önce Galatasaray'da oynayan Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, maç öncesi Nef Stadı'nda seyirciyi selamlayıp forma imzaladı.